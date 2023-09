Capolavoro Carlos Sainz, trionfa nel Gran Premio di Singapore: la Ferrari torna a vincere

Festa Ferrari nel Gran Premio di Singapore. Carlos Sainz oggi, domenica 17 settembre, riporta la Rossa alla vittoria, regalando al Cavallino e al team principal Vasseur, il primo attesissimo trionfo stagionale. Il pilota spagnolo corona il suo weekend perfetto, compiendo un capolavoro in gara.

Dopo essere scattato perfettamente al via dalla pole position, nel finale è riuscito a resistere all'arrembaggio delle Mercedes, decidendo di concedere il DRS all'ex compagno di team, ai tempi della McLaren, Lando Norris. In questo modo l'alfiere della McLaren ha chiuso 2° e si è potuto difendere da Russell, poi finito a muro al penultimo e da Hamilton, che ha chiuso sul podio.

Il team di Toto Wolff, per provare a vincere la gara, aveva sfruttato la virtual safety car, entrata al 43esimo giro per l'incidente di Ocon (Alpine) per montare le gomme medie. Una mossa per cercare la vittoria. Il successo di Sainz è stato così incerto fino alla fine, esaltando lo spettacolo di un Gran Premio che ha regalato un'emozione ancora maggiore soprattutto ai tifosi del Cavallino.

Chiude in quarta posizione Charles Leclerc che è stato penalizzato dal prezioso tempo perso nel doppio pit-stop della Ferrari nella prima sosta, al 20esimo giro, durante la safety-car per i detriti in pista persi dalla Williams di Sargeant. Dopo 10 vittorie consecutive e 12 stagionali, Max Verstappen (Red Bull) deve accontentarsi di un quinto posto, Sergio Perez è 8°. La strategia di attesa delle Red Bull si è rivelata completamente sbagliata, dimostrando che ogni tanto sbaglia anche il teal di Chris Horner. Pierre Gasly (Alpine), sesto, Oscar Piastri (McLaren), settimo, Liam Lawson (Alpha Tauri), nono e Kevin Magnussen (Haas), decimo, completano l'elenco dei piloti a punti.

"Sono riuscito a gestire bene e abbiamo portato la macchina al traguardo, è stata la sensazione più bella. In questo momento sono al settimo cielo", ha dichiarato Carlos Sainz. Insieme a lui tutti i piloti della Ferrari che ora sperano di continuare a sognare con la ritrovata competitività della Rossa. Domenica 24 settembre il primo importantissimo esame: a Suzuka si corre il Gran Premio del Giappone sull'impegnativa pista di Suzuka.

F1, Gp Singapore: l'ordine d'arrivo

1) Carlos Sainz (Ferrari)

2) Lando Norris (McLaren)

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) Max Verstappen (Red Bull)

6) Pierre Gasly (Alpine)

7) Oscar Piastri (McLaren)

8) Sergio Perez (Red Bull)

9) Liam Lawson (AlphaTauri)

10) Kevin Magnussen (Haas)

11) Alexander Albon (Williams)

12) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

13) Nico Hulkenberg (Haas)

14) Logan Sargeant (Williams)

15) Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. George Russell (Mercedes)

Rit. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Rit. Esteban Ocon (Alpine)

Rit. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)