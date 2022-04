F1 Gp Australia: l'assurdo incidente tra Stroll e Latifi (IL VIDEO)

Nicholas Latifi vs Lance Stroll. Oggi, sabato 9 aprile, i due piloti canadesi presenti nel Mondiale di F1 sono stati protagonisti di un clamoroso incidente durante la Q1 del Gran Premio d'Australia.

L'episodio è avvenuto negli ultimi minuti della prima parte della sessione quando Stroll, dopo aver superato Latifi, ha chiuso la traiettoria a destra, diventando un ostacolo per il connazionale della Williams mentre tentava un azzardato sorpasso.

I due piloti sono illesi ma le rispettive monoposto hanno riportato danni ingenti. Latifi, che non vedeva l'ora di esordire nel Gran Premio d'Australia dopo due anni di pandemia, non ha iniziato nel migliore dei modi nemmeno questo weekend.

Il pilota della Williams, che l'anno scorso fu protagonista involontario dell'incidente che causò l'ingresso della safety car ad Abu-Dhabi, poi decisiva per l'assegnazione del titolo a Verstappen, è reduce da tre crash nell'ultima gara in Arabia Saudita.

Anche Stroll non se la passa molto meglio dato che nelle prime due gare non è ancora riuscito ad andare in zona punti e la Aston Martin ha mostrato grandi limiti.