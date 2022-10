Un trattore in pista contromano mentre passa Gasly, a Suzuka si sfiora la tragedia

Un grave episodio è avvenuto nel Gran Premio del Giappone. Durante le prime fasi della corsa di oggi, domenica 9 ottobre, si è sfiorata una vera e propria tragedia. La direzione gara aveva mandato in pista la safety-car per neutralizzare la corsa a causa delle avverse condizioni meteo.

Pierre Gasly, pilota dell'AlphaTauri, aveva effettuto il pit-stop al primo giro per togliere un cartellone pubblicitario che si era incastrato nel musetto della sua monoposto e una volta in pista si stava riagganciando al gruppo.

All'improvviso dietro una curva ha visto, all'ultimo, a causa delle condizioni di scarsissima visibilità, un trattore, in azione per andare a recuperare una vettura, che procedeva in direzione opposta alla sua. "Cos'è questo? Cos'è questo trattore in pista?! Ci sono passato accanto. Questo è inaccettabile. Ricorda cosa è successo. Non ci posso credere", ha tuonato il pilota via radio.

La Fia, in una nota ufficiale, ha dato la colpa alla velocità del francese in regime di bandiera rossa: "In relazione al recupero dell'incidente al 3° giro, la Safety Car era stata schierata e la gara neutralizzata. L'auto numero 10 (quella di Gasly, ndr), che aveva subito danni e si era piazzata dietro la Safety Car, stava quindi guidando ad alta velocità per raggiungere il gruppo. Poiché le condizioni stavano peggiorando, la bandiera rossa è stata mostrata prima che la vettura numero 10 superasse il luogo dell'incidente".

Una presa di posizione che sembra più un modo per cercare di limitare i danni per l'errore. L'accaduto ha riportato alla mente la morte di Jules Bianchi, grande amico di Gasly. Il padre, Philippe Bianchi, ha twittato: "Nessun rispetto per la vita del pilota, nessun rispetto per la memoria di Jules. Incredibile!"