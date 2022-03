F1 2022, test Bahrain: programma, orari e dove seguirli in diretta TV

Oggi, giovedì 10 marzo, le monoposto della F1, completamente rivoluzionate dal nuovo regolamento introdotto quest'anno, con il ritorno dell’effetto suolo e le gomme da 18 pollici, saranno nuovamente protagoniste. Scenderanno in pista per l'ultima tre giorni di test, fino a sabato 12 marzo, prima del via del campionato di F1 2022.

Questa volta, a differenza dei primi test pre-stagionali che si sono svolti al Montmelò dal 23 al 25 febbraio, ci si aspettano tempi decisamente più indicativi e indicazioni più chiare del livello di competitività attuale delle vetture. Stavolta i big non si nasconderanno, anche se il vero verdetto sarà quello della gara in programma la settimana successiva.

F1 2022, test Bahrain: il programma e gli orari

I test prestagionali della F1 2022 sul tracciato di Sakhir, sede del gran premio del Bahrain, si svolgeranno da giovedì 10 marzo a sabato 12 marzo.

Giovedì 10 marzo

ore 8.00-12.00 prima parte prima giornata;

ore 13.00-17.00 seconda parte prima giornata

Venerdì 11 marzo

ore 8.00-12.00 prima parte seconda giornata;

ore 13.00-17.00 seconda parte seconda giornata.

Sabato 12 marzo

ore 8.00-12.00 prima parte terza giornata;

ore 13.00-17.00 seconda parte terza giornata.

Questa tre giorni di test sarà visibile su Sky e in streaming in diretta su Sky Go e Now.