F1 2022, test Barcellona: programma, orari e dove seguirli in diretta TV

La F1 accende i motori. Oggi, mercoledì 23 febbraio, le nuove monoposto, completamente rivoluzionate dal regolamento introdotto per la stagione 2022 stanno facendo il loro debutto in pista.

Debuttano per la prima volta le monoposto ad effetto suolo presentate nelle ultime settimane. Grande attesa per scoprire in pista la Ferrari che ha scelto soluzioni innovative, completamente diverse rispetto a quelle adottate dalla concorrenza. I primi giri, i relativi riferimenti cronometrici, ma soprattutto le sensazioni dei piloti al termine del programma svolto nella giornata saranno davvero importanti.

I piloti per prendere confidenza con le loro nuove macchine avranno a disposizione tre giorni di test e saranno sul tracciato catalano fino a venerdì 25 febbraio. In programma ci sono due sessioni giornaliere, una al mattino e una al pomeriggio.

I test non saranno trasmessi integralmente in TV ma su Sky, l'emittente che segue il campionato di F1 in esclusiva per l’Italia, ci saranno collegamenti live e aggiornamenti su Sky Sport 24 (canale 200) e approfondimenti, al termine della giornata, su Sky Sport F1 HD, a ‘Race Anatomy’.

F1 2022, Test Barcellona: il programma e gli orari

I test prestagionali della F1 2022 sul tracciato del Montmelò si disputeranno da mercoledì 23 febbraio e venerdì 25 febbraio. Qui trovate gli orari.

Mercoledì 23 febbraio: prima giornata

Sessione 1: 09:00 – 13:00

Sessione 2: 14:00 – 18:00

Giovedì 24 febbraio: seconda giornata

Sessione 3: 09:00 – 13:00

Sessione 4: 14:00 – 18:00

Venerdì 25 febbraio: terza giornata