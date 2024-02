Test F1 2024 Bahrain: programma Sakhir, dove vederli in tv, orario diretta

Il momento è arrivato. Dopo aver tolto i veli durante le presentazioni, le auto che saranno protagoniste del Mondiale di F1 2024 scendono in pista per l'attesissima 3 giorni di test a Sakhir, la sede della prima corsa della stagione, il Gp del Bahrain, in programma sabato 2 marzo.

L'unica sessione di test è particolarmente importante visto che permetterà di raccogliere quei dati che saranno importantissimi per iniziare al meglio la stagione. I tifosi potranno ammirare per la prima volta le nuove vetture in pista. Riflettori puntati sulla Red Bull, campione del mondo in carica Costruttori e piloti con il 3 volte campione del mondo Max Verstappen che resta il pilota da battere.

La Ferrari proverà a giocare il ruolo dell'antagonista sperando che la SF-24 si riveli all'altezza della sfida iridata e supporti le ambizioni di Charles Leclerc e Carlos Sainz, pronto a dare il massimo nell'ultima stagione a Maranello, prima dell'arrivo alla corte del Cavallino di Lewis Hamilton, nel 2025.

Proprio il pilota inglese, sette volte campione del mondo, difenderà con il massimo dell'impegno la causa Mercedes, insieme al compagno di team, George Russell. La McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, la Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, la Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly sono tra le vetture più attese di questo 2024.

Qui trovate il calendario completo della sessione di test in Bahrain, gli orari e dove vederli in televisione.

Test F1 2024 Bahrain: il calendario e gli orari

I test di F1 2024 in Bahrain si svolgeranno, per 3 giorni, da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio. Inizieranno alle ore 8 e termineranno alle ore 17 con un'ora di pausa dalle ore 12 alle 13 e saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go e Now.