F1 Gp Giappone: Leclerc penalizzato di 5", Max Verstappen è campione del mondo per la seconda volta

Max Verstappen è campione del mondo di F1 per la seconda volta in carriera. L'olandese ha vinto una tormentata edizione del Gp del Giappone, una gara che si è corsa sul tempo dopo la bandiera rossa per la pioggia, diventata incessante dopo i primi giri. La gara è ripartita dopo un lungo stop, alle 9.15 ora italiana ed è terminata al raggiungimento del limite di tempo, alle 10.02.

Il colpo di scena è arrivato all'ultimo giro. Verstappen ha tagliato il traguardo in solitaria, Leclerc è andato lungo all'ultima chicane mentre si difendeva da Perez. I commissari hanno assegnato una penalità di 5" a Leclerc. Perez è salito al secondo posto, Leclerc è stato retrocesso al 3° posto, Verstappen che stava già rilasciando le interviste da vincitore del Gp, è diventato a sua stessa sorpresa campione del mondo per la seconda volta.

Un titolo che ormai era meritatamente suo già da un po' di gare, mancava soltanto la matematica certezza, arrivata oggi, domenica 10 ottobre, dopo un'altra gara in cui le regole della F1 si prestano nuovamente a troppe discussioni e interpretazioni.

Mattia Binotto non ci sta. "Complimenti a Verstappen, ha guidato in modo eccellente per tutta la stagione. Onestamente ho poca voglia di commentare l'operato della Fia, ridicolo e inaccettabile" ha detto polemicamente il team principal della Ferrari al termine del Gp. "Oggi hanno deciso in pochi secondi, dopo che nella scorsa gara ci hanno messo tre ore. Non ha avuto nessun vantaggio Leclerc. Non hanno avuto modo di ascoltare nemmeno i piloti. E invece hanno deciso per 5 secondi di penalità. Così come la partenza, e la gru in pista. La situazione non è semplice e va assolutamente migliorata. Ne parleremo nelle sedi opportune".

I complimenti sinceri di Leclerc e gli applausi del paddock celebrano comunque un successo meritato. La sfida al trono di SuperMax ricomincerà nella stagione 2023.

