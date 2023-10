Max Verstappen campione del mondo: è il terzo titolo consecutivo

Max Verstappen è campione del mondo di F1 2023. L'olandese della Red Bull, oggi, sabato 7 ottobre, ha conquistato in Qatar il suo terzo titolo consecutivo, in nove stagioni in F1. Decisivo per la certezza matematica l'incidente di Perez e Ocon, che ha causato il ritiro del messicano, all'11esimo di 19 giri della Sprint Race.

Oscar Piastri (McLaren) ha vinto la sua prima Sprint, dopo la splendida pole position. Verstappen ha chiuso in seconda posizione, davanti a Norris (McLaren). Quarto posto per Rull, davanti a Hamilton, quinto, Sainz, sesto, Leclerc, settimo, Albon, ottavo, Alonso, nono, Gasly, decimo.

Verstappen ha conquistato il suo terzo titolo con sei gare di anticipo, come era accaduto a Michael Schumacher con la Ferrari nel 2002. "Sono davvero fiero del lavoro che ha fatto il team ed essere un tre volte campione del mondo è incredibile. Anche oggi è stata una gara entusiasmante, peccato per le safety-car, ma è stata bella. Piastri ha fatto una grande gara, ho provato a prenderlo alla fine, ma non ci siamo riusciti. Mi sto godendo questo momento e spero di continuare così anche in futuro", ha detto Verstappen nell'intervista post-gara.

Dopo essere diventato a soli 18 anni, sette mesi e 15 giorni il più giovane vincitore di un GP in F1, battendo il record che apparteneva a Vettel, nel 2022 ha vinto 15 volte in 22 gare. Quest'anno ha vinto dieci gare consecutive. Tra le sue vittorie più importanti, in questa stagione, quella a Montecarlo sotto la pioggia i domini in Austria, a Spa, in Belgio e il successo a Monza.

Domani, domenica 8 ottobre, dopo aver festeggiato questo Mondiale, potrà già andare a caccia di un'altra vittoria.