F1 Giappone, Max Verstappen campione del mondo a Suzuka se: le combinazioni

Quattro gare al termine della stagione di F1 e Max Verstappen è sempre più vicino al suo secondo titolo mondiale. La questione è puramente matematica, visto che il titolo non è in discussione per il pilota olandese della Red Bull che è al comando della classifica con 341 punti, 104 in più rispetto a Charles Leclerc, secondo con 237 lunghezze, 2 più del messicano della Red Bull, il vincitore del Gp di Singapore Sergio Perez.

Verstappen, settimo nell'ultima corsa in notturna a Marina May, ha dovuto rimandare i festeggiamenti. Per chiudere la partita Mondiale questo fine settimana in Giappone nel Gp in programma domenica 9 ottobre a Suzuka, però, gli basterà totalizzare 7 punti più di Leclerc.

F1, Gp Giappone: Max Verstappen campione del mondo se

Nel dettaglio le possibili combinazioni. Max Verstappen sarà campione del mondo di F1 2022 se: