Verstappen, rimonta da urlo a Miami, Perez 2°: Ferrari lontane dal podio

Max Verstappen vince il Gp di Miami e scrive una delle pagine più belle della sua carriera. Il due volte campione del mondo, chiamato a rimontare dalla nona casella di partenza, dopo l'errore di strategia nelle qualifiche, conquista la 38esima vittoria in carriera.

Una prestazione granitica, riuscendo a gestire le gomme dure per 46 giri. Il suo compagno di squadra Sergio Perez (Red Bull), l'unico che al momento ha la vettura che gli permette di competere con lui, pur essendo autore di un'ottima gara si è dovuto accontentare della piazza d'onore. Verstappen lo ha agevolmente scavalcato negli ultimi giri, portandogli via facilmente la vittoria e facendo capire al messicano che è sempre lui il numero 1 in casa Red Bull.

Nella classifica del mondiale Verstappen è ora al comando con 119 punti, davanti al compagno di team, a 105. In terza posizione c'è Fernando Alonso con 75 punti, anche a Miami nuovamente sul podio. George Russell (Mercedes) ha chiuso la prima gara statunitense dell'anno in quarta posizione, davanti a Carlos Sainz (Ferrari) 5° che ha pagato anche una penalità di 5” per aver superato il limite di velocità nella corsia box, perdendo la possibilità di lottare per il podio. Lewis Hamilton (Mercedes) 6°, 7° Charles Leclerc (Ferrari), davanti a Gasly (Alpine) 8°, Ocon (Alpine) 9° e Magnussen (Haas), 10°.

Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc sintetizza così la prestazione della Ferrari: "Dobbiamo lavorare tanto per avere una macchina più costante nei giorni di gara. Oggi ci sono stati abbastanza problemi, ora guarderemo tutta la vettura, e lo dico per quanto 'saltava': dobbiamo capire. La finestra delle gomme è veramente piccola, e appena usciamo un po' facciamo tantissima fatica. Per adesso la situazione è difficile - conclude -: in qualifica battagli e invece in gara devi accettare di farti passare per gestire meglio le gomme. E' una mentalità difficile da avere, ma non molleremo. Speriamo di fare una buona qualifica a Imola, perché lì è difficile sorpassare”.

La prossima gara di un Mondiale di F1 che sembra sempre più orientato verso un tris di Verstappen sarà a Imola tra due settimane. Domenica 21 maggio si corre il Gp dell’Emilia Romagna 2023. I tifosi sono pronti a sostenere la Rossa, ma sperano di vedere in pista una bella reazione.