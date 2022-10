Verstappen (investigato) in pole nel Gp del Giappone, Leclerc 2° e Sainz 3° pronti per una grande gara

Un grande turno di qualifica a Suzuka per il Gran Premio del Giappone. Le difficoltà tecniche della pista giapponese rendono la lotta per la pole ancora più avvincente. Alla fine a spuntarla, per soli dieci millesimi, è Max Verstappen (Red Bull) che ferma il cronometro sul tempo di 1'29"304. L'olandese centra la diciottesima partenza al palo della carriera, facendo meglio di Leclerc per soli 10 millesimi e per 57 millesimi Carlos Sainz (Ferrari). Le due Ferrari sono in agguato, dopo essersi rese protagoniste di un'ottima prova.

La pole di Verstappen è al momento sotto indagine da parte della direzione gara che sta valutando una manovra di ostacolo a Norris in Q3. In quarta posizione partirà Perez (Red Bull), Ocon (Alpine), quinto, Hamilton (Mercedes), sesto, Alonso (Alpine), settimo, Russell (Mercedes), ottavo, Vettel (Aston Martin), nono, Norris (McLaren), decimo.

F1, Verstappen: "Felice per la pole in Giappone"

Verstappen, al termine delle qualifiche, ha dichiarato: "Felice per la pole, è bello tornare in Giappone dopo tanto tempo. Ho perso una parte del fondo nel finale e non ho potuto migliorare, per fortuna è stato sufficiente il primo tentativo veloce per fare la pole. L'investigazione? Stavo andando piano e cercavo di riscaldare le gomme, c'è stato uno spavento perché Lando ha provato a superarmi e per fortuna non è successo nulla. La gara? Sarà interessante vedere se piove, dobbiamo capire, ho fiducia, abbiamo una buona macchina e sono ottimista per domenica".

I 53 giri del Gp del Giappone a Suzuka, domani, domenica 9 ottobre, saranno tutti da seguire. La pioggia, potrebbe arrivare e dare come sempre un contributo per rendere lo spettacolo ancora più incandescente. Verstappen vuole festeggiare il secondo mondiale, le Ferrari sono pronte a dare il massimo e punteranno alla vittoria davanti al pubblico giapponese. Sarà una gara da non perdere.

F1, Gp Giappone: la griglia di partenza

1. Verstappen (Red Bull) 1'29"304

2. Leclerc (Ferrari) 1'29"314

3. Sainz (Ferrari) 1'29"361

4. Perez (Red Bull) 1'29"709

5. Ocon (Alpine) 1'30"165

6. Hamilton (Mercedes) 1'30"261

7. Alonso (Alpine) 1'30"322

8. Russell (Mercedes) 1'30"389

9. Vettel (Aston Martin) 1'30"554

10. Norris (McLaren) 1'31"003

11. Ricciardo (McLaren) 1'30"659

12. Bottas (Alfa Romeo) 1'30"709

13. Tsunoda (AlphaTauri) 1'30"808

14. Zhou (Alfa Romeo) 1'30"953

15. Schumacher (1'31"439)

16. Albon (Williams) 1'31"311

17. Gasly (AlphaTauri) 1'31"322

18. Magnussen (Haas) 1'31"352

19. Stroll (Aston Martin) 1'31"419

20. Latifi (Williams) 1'31"511