Verstappen trionfa nel Gp d'Olanda, nona vittoria consecutiva: Ferrari quinta con Sainz, ritiro Leclerc

Max Verstappen (Red Bull) ha vinto il Gran Premio d'Olanda, tredicesima prova del Mondiale di F1. Oggi, domenica 27 agosto, il due volte campione del mondo, davanti al suo pubblico a Zandvoort, ha conquistato la nona vittoria consecutiva, eguagliando Sebastian Vettel.

Sul podio di questa corsa, resa particolarmente insidiosa per il meteo, che ha movimentato le prime fasi dopo il via e il finale, salgono Fernando Alonso (Aston Martin), che alla fine scherza dicendo "ho pensato di sorpassare Max alla ripartenza, ma non mi avrebbero fatto uscire dall'autodromo" e Gasly (Alpine), che regala un bellissimo podio al team francese.

Bilancio più amaro che dolce per la Ferrari, quinta con Carlos Sainz e costretta al ritiro con Leclerc per problemi alla monoposto dopo un contatto con Piastri all'inizio. Completano l'elenco dei piloti a punti Hamilton, Norris, Albon, Piastri e Ocon.

Inizia il conto alla rovescia per il Gp d'Italia, domenica 3 settembre a Monza. Verstappen cercherà di diventare l'unico ad avere vinto 10 Gp di fila nella storia della F1. La Ferrari nella gara di casa, davanti ai propri tifosi è chiamata a dare il massimo.

F1, Gp Olanda 2023: ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Fernando Alonso (Aston Martin)

3) Pierre Gasly (Alpine)

4) Sergio Perez (Red Bull) Penalizzato di 5″ per velocità in pit-lane

5) Carlos Sainz (Ferrari)

6) Lewis Hamilton (Mercedes)

7) Lando Norris (McLaren)

8) Alexander Albon (Williams)

9) Oscar Piastri (McLaren)

10) Esteban Ocon (Alpine)

11) Lance Stroll (Aston Martin)

12) Nico Hulkenberg (Haas)

13) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14) Liam Lawson (AlphaTauri)

15) Kevin Magnussen (Haas)

16) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17) George Russell (Mercedes)

Ritirati

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Charles Leclerc (Ferrari)

Logan Sargeant (Williams)