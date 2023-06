Verstappen stravince il Gp di Spagna: Mercedes sul podio, lontane le Ferrari

Max Verstappen stravince il Gran Premio di Spagna, davanti alle Mercedes di Hamilton e Russell. Quarto Perez (Red Bull), quinto Sainz (Ferrari), Stroll (Aston Martin), sesto, Alonso (Aston Martin), settimo, Ocon (Alpine), ottavo, Tsunoda (Alpha Tauri), nono e Zhou (Alfa Romeo), decimo.

Fuori dai punti Charles Leclerc (Ferrari), 11esimo. Per Max Verstapppen è il 41esimo successo in carriera, a meno uno da Ayrton Senna che potrà eguagliare già nel prossimo Gp, tra due settimane in Canada (qui trovate il calendario completo della stagione di F1).

L’olandese, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la sua vittoria: "È stato un piacere guidare una vettura come questa, la scelta delle gomme è stata perfetta. Ho visto una grande battaglia dietro di noi, al via con le hard potevo avere delle insidie alla curva 1 nel duello con Sainz, ma per fortuna non è successo nulla. Abbiamo avuto un altro week end molto forte, spero di poter continuare così".

Raggiante anche Lewis Hamilton, secondo: "È un bel risultato per il nostro team, non me lo aspettavo: mi tolgo il cappello e li ringrazio per questo avvicinamento al vertice. Loro sono ancora troppo veloci, ma noi continuiamo a inseguirli, stiamo lavorando e spero di avvicinarli entro l'anno. Non molliamo".

Terzo George Russell che porta a due le Mercedes sul podio: "Sono un po' sorpreso di questo podio, il team mi ha dato una grandissima auto: è un gran risultato che va oltre le nostre speranze, in auto ho avuto le migliori sensazioni dell'anno al volante".

Verstappen è al comando con 170 punti, il suo primo inseguitore con 117 punti è Sergio Perez (Red Bull), il suo compagno di squadra oggi quarto dopo essere partito 11esimo. Alonso, terzo in classifica con 99 punti, termina il Gp di Spagna in settima posizione, alle spalle del compagno di team Stroll, sesto.

Hamilton sale in quarta posizione nel campionato piloti con 87 punti, davanti al compagno di team Russell, quinto con 65. Le Mercedes stanno crescendo e le evoluzioni portate su questo tracciato, considerato tra i più validi per certificare la bontà delle novità introdotte, stanno funzionando. Continua a deludere, invece, la Ferrari che con i suoi aggiornamenti sperava in risultati. Sainz in campionato è sesto a 58 punti, Leclerc settimo a 42.

Sainz che partiva secondo, è stato protagonista di una bella partenza in cui ha affiancato Verstappen e si è difeso dal resto del gruppo. Lo spagnolo ha disputato una buona prima parte di gara, per poi cedere nella seconda quando il crollo della gomma media lo ha portato a cedere posizioni nei confronti della Mercedes. Leclerc, partendo dai box, è risalito fino a ridosso della zona punti. Troppo poco per la Ferrari che spera di trovare una luce in questa stagione sin dalla prossima gara, domenica 18 giugno a Montreal.

F1, Gp Spagna: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull), giro veloce

2) Lewis Hamilton (Mercedes)

3) George Russell (Mercedes)

4) Sergio Perez (Red Bull)

5) Carlos Sainz (Ferrari)

6) Lance Stroll (Aston Martin)

7) Fernando Alonso (Aston Martin)

8) Esteban Ocon (Alpine)

9) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10) Pierre Gasly (Alpine)

11) Charles Leclerc (Ferrari)

12) Yuki Tsunoda (AlphaTauri), penalizzato di cinque secondi

13) Oscar Piastri (McLaren)

14) Nyck de Vries (AlphaTauri)

15) Nico Hulkenberg (Haas)

16) Alexander Albon (Williams)

17) Kevin Magnussen (Haas)

18) Lando Norris (McLaren)

19) Logan Sargeant (Williams)

20) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

F1, Mondiale piloti: la classifica dopo il Gp di Spagna