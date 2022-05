Leclerc si ritira per problemi al turbo: Verstappen vince il Gp di Spagna, doppietta Red Bull

Max Verstappen vince il Gran Premio di Spagna. Il campione del mondo è il nuovo leader del campionato con 6 punti di vantaggio su Leclerc, tradito dal turbo della sua Ferrari, al 27esimo giro, mentre era comodamente in testa a una gara da cui scattava dalla pole.

L'olandese conquista la 24esima vittoria in F1. Festa doppia per la Red Bull con la doppietta di Sergio Perez, che si lamenta per aver dovuto far passare il suo compagno di team. "Va bene questo per la squadra, ma dobbiamo parlare dopo".

Terza posizione per George Russell (Mercedes), autore di una grande gara, proprio come quella di Hamilton che è riuscito a recuperare da una foratura nelle fasi iniziali, che l'aveva relegato in fondo al grupppo, recuperando fino alla quinta posizione finale.

Il sette volte campione del mondo era quarto, ma proprio negli ultimi giri, a causa di alcuni problemi della Mercedes di natura idraulica, si è dovuto far superare da Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari ha così chiuso quarto, il sette volte campione del mondo, quinto.

F1, Gp Spagna: il ritiro di Leclerc

Il ritiro di Leclerc arriva improvviso al 27esimo dei 66 giri in programma sul tracciato del Montmelò. I problemi al turbo della Ferrari, al primo vero problema di affidabilità stagionale, fermano sul più bello quella che era una vera e propria cavalcata trionfale.

A quel punto il vento inizia a soffiare in direzione Verstappen che, dopo aver avuto un brivido a inizio corsa per un'uscita sulla ghiaia e aver litigato a lungo con la sua ala mobile che funziona a intermittenza, sfruttava al meglio il gioco delle soste per avere la meglio su Russell, strepitoso nella difesa in pista e sul compagno di team Perez, che alla fine si è lamentato con la squadra per aver dovuto cedere la posizione al suo compagno di team, che era comunque più veloce di lui.

Verstappen e la Red Bull sono i grandi vincitori della corsa catalana e si presenteranno a Montecarlo, domenica 29 maggio, con la leadership in entrambe le graduatorie iridate, piloti e costruttori. la Mercedes può essere soddisfatta di questa gara: Russell, al secondo podio stagionale, ha confermato di essere un cavallo di razza, Hamilton si è reso autore di una splendida rimonta dal fondo, arrivando al traguardo quinto, dopo aver subito un incidente al via per il quale aveva addirittura pensato al ritiro.

Bilancio decisamente più amaro per il Cavallino. Leclerc ha perso una grande occasione e Sainz ha nuovamente commesso, anche a causa della pressione derivante dal correre in casa, alcuni errori di troppo. Il quarto posto finale del pilota spagnolo porta a casa almeno qualche punto. Decisamente meglio pensare ai miglioramenti della Rossa grazie agli ultimi aggiornamento. Anche se questo domenica in cui è mancata l'affidabilità dovrà essere una parentesi sfortunata all'interno di un Mondiale che è combattutissimo, dove sta rientrando in gioco, come possibile ago della bilancia, anche la Mercedes. Appuntamento a domenica prossima per il Gp di Monaco.

F1 Gp Spagna: l'ordine d'arrivo

Max Verstappen (Red Bull) 1h37'20''475 (media 190.109 km/h) Sergio Pérez (Red Bull) a 13'' George Russell (Mercedes) a 32''9 Carlos Sainz (Ferrari) a 45''2 Lewis Hamilton (Mercedes) a 54''5 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 59''9 Esteban Ocon (Alpine) a 1'15''3 Lando Norris (McLarean) a 1'23''2 Fernando Alonso (Alpine) a 1 giro Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 1 giro

F1, classifica mondiale piloti (dopo 6 gare)

Verstappen (Ola) punti 110 Leclerc (Mon) 104 Perez (Mes) 85 Russell (GB) 74 Sainz (Spa) 65 Hamilton (GB) 46 Norris (GB) 39 Bottas (Fin) 38 Ocon (Fra) 30 Magnussen (Dan) 15 Ricciardo (Aus) 11 Tsunoda (Gia) 11 Gasly (Fra) 6 Vettel (Ger) 4 Alonso (Spa) 4 Albon (Tha) 3 Stroll (Can) 2 Zhou (Cin) 1

