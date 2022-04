Verstappen vince la sprint e scatta in pole a Imola: Leclerc 2° è pronto al duello

Considerato l'antipasto sicuramente ci sarà da divertirsi con la portata principale. Oggi, sabato 23 aprile, all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, la sprint race ha entusiasmato i tifosi, tornati finalmente in massa per accompagnare con i loro sensazionali boati il rombo dei motori.

Il pubblico, la marea in Rosso Ferrari, ha accarezzato a lungo la vittoria di Charles Leclerc, che a pochi giri dalla fine è stato costretto a cedere la posizione a Verstappen.

Il campione del mondo si è così preso 8 punti e la pole position, che aveva ceduto in partenza dove era stato superato dal monegasco, il leader di questo mondiale.

F1, Gp Emilia Romagna: Verstappen vince la sprint

La corsa, però, è domani. Sarà lunga e incerta, anche per via delle condizioni meteo che annunciano una concreta possibilità di pioggia. I duelli e i sorpassi non mancheranno.

La testimonianza arriva già dalla sprint dove in seconda fila, al fianco del messicano Sergio Perez della Red Bull, terzo, ci sarà Carlos Sainz, quarto, autore di una grande rimonta dalla decima posizione dopo l’errore di ieri, venerdì 22 aprile, alla Rivazza.

Si confermano in crescita le McLaren con la quinta posizione di Norris e la sesta di Ricciardo, che precedono Bottas (Alfa Romeo) e Magnussen (Haas).

Completano la top-ten il veterano Alonso (Alpine) e il giovane Mick Schumacher (Haas).

Continua il momento difficile in casa Mercedes: Russell è 11°, Hamilton 14° alle spalle anche di Vettel con la Aston Martin.

Chiude lo schieramento di partenza il cinese Zhou dell'Alfa Romao che a causa di una collisione con Gasly è stato costretto al ritiro, causando l'ingresso della vettura di sicurezza.

Domani, domenica 24 aprile, l'imperdibile appuntamento con il Gran Premio dell'Emilia Romagna.

F1 Gran Premio dell'Emilia Romagna: la griglia di partenza

1º M. Verstappen (B) Red Bull 21

2º C. Leclerc (B) Ferrari + 2"975 21

3º S. Perez (B) Red Bull + 4"721 21

4º Carlos Sainz (B) Ferrari + 17"561 21

5º L. Norris (B) McLaren + 24"561 21

6º D. Ricciardo (B) McLaren + 27"740 21

7º V. Bottas (B) Alfa Romeo + 28"133 21

8º K. Magnussen (M) Haas + 30"712 21

9º Fernando Alonso (B) Alpine + 22"278 21

10º M. Schumacher (M) Haas + 33"773 21

11º G. Russell (B) Mercedes + 36"284 21

12º Y. Tsunoda (B) AlphaTauri + 38"298 21

13º S. Vettel (B) Aston Martin + 40"177 21

14º L. Hamilton (B) Mercedes + 41"455 21

15º L. Stroll (B) Aston Martin + 42"910 21

16º E. Ocon (B) Alpine + 43"517 21

17º P. Gasly (B) AlphaTauri + 43"794 212

18º A. Albon (B) Williams + 48"871 21

19º N. Latifi (M) Williams + 52"017 21

20º G. Zhou (B) Alfa Romeo Ritirato