Vettel ancora out per il Covid, al suo posto c'è Nico Hulkenberg

Sebastian Vettel non è ancora risultato negativo al Coronavirus, così la Aston Martin ha deciso che sarà nuovamente Nico Hulkenberg, il pilota di riserva del team, a prendere il suo posto nella seconda gara della stagione, il Gran Premio dell'Arabia Saudita che si correrà in questo fine settimana sulla pista di Gedda.

Si tratterà della quinta occasione che ha avuto Hulkenberg come pilota di riserva durante la sua carriera in F1. Nel recente passato era sceso in pista tre volte con la Racing Point, il nome precedente dell’attuale squadra.

"Nonostante la mancanza di esperienza al volante dell'AMR22, Nico è riuscito a fare una buona prestazione in Bahrain e siamo sicuri che farà lo stesso a Gedda. Speriamo che Vettel sia in forma per il Gran Premio d'Australia", ha dichiarato la scuderia britannica nel comunicato dove viene annunciata la sostituzione.

La prestazione di Hulkenberg e dell'Aston Martin, nella gara inaugurale della scorsa settimana in Bahrain, non è stata così brillante. Il pilota tedesco ha chiuso fuori dalla zona punti in 17esima posizione, 5 posizioni dietro al suo compagno di team, Lance Stroll, 12°.