Sebastian Vettel si ritira: "A fine anno lascio la F1"

"La decisione di ritirarmi è stata difficile e ci ho pensato a lungo. Alla fine dell'anno mi prenderò del tempo per riflettere su cosa focalizzarmi in futuro. Chiaramente, essendo padre, vorrò trascorrere più tempo con la mia famiglia. Ma oggi non si tratta di dire addio. Voglio piuttosto ringraziare tutti, soprattutto i tifosi, senza il cui appassionato supporto la Formula 1 non potrebbe esistere".

Sebastian Vettel ringrazia così gli appassionati di F1 e tutti i suoi colleghi dopo aver preso la decisione più dura per chi ama vivere con la propria passione.

F1, Sebastian Vettel si ritira

Oggi, giovedì 28 luglio, con un comunicato è stata ufficializzata una decisione che si vociferava da tempo. Il quattro volte campione del mondo, 35 anni,

parla così dei suoi ultimi due anni con la Aston Martin: "Negli ultimi due anni sono stato un pilota per il team Aston Martin Aramco Cognizant e, sebbene i nostri risultati non siano stati buoni come sperato, mi sembra chiaro che abbiamo preparato tutto per competere ai livelli più alti negli anni a venire".

Sebastian Vettel ha esordito in F1 il 17 giugno 2007 al volante della Bmw-Sauber, sostituendo Robert Kubica, per l'infortunio dopo l'incidente nel Gran Premio del Canada, andando subito a punti con l'ottavo posto nel Gran Premio degli Stati Uniti. Indimenticabile la sua prima vittoria in F1 nella stagione 2008 quando trionfò al volante della Toro Rosso sotto la pioggia nel Gran Premio d'Italia a Monza, diventando il più giovane vincitore di un Gran Premio all'età di 21 anni e 73 giorni, un record che gli venne strappato da Verstappen il 15 maggio 2016 con la vittoria nel Gp di Spagna a 18 anni, 7 mesi e 15 giorni.

I suoi anni d'oro, con relativi titoli iridati, li ha vissuti con la Red Bull, dominando nelle stagioni 2010, 2011, 2012 e 2013. Il 20 novembre 2014 venne ufficialmente ingaggiato per la Ferrari per conquistare il titolo mondiale. La sua avventura iniziò alla grande con la vittoria nel secondo Gp della stagione, il Gp della Malesia 2015. Chiuderà la sua avventura con la Ferrari al termine della stagione 2020, Non è riuscito a conquistare quell'ancora atteso Mondiale per la Scuderia, ma ha centrato 14 successi per il Cavallino (su 53 successi in totale in F1), diventando il terzo pilota più vincente del team dopo Michael Schumacher (72 vittorie) e Niki Lauda (15). Sebastian Vettel è uno dei piloti più amati dai tifosi della Ferrari e della F1.