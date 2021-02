Dopo 50 giorni di Covid nuovo peggioramento per Fausto Gresini

È un incubo senza fine per Fausto Gresini e per la sua famiglia: l'ex campione di motociclismo da oltre 50 giorni lotta contro contro il Covid e si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo un improvviso peggioramento.

È stato proprio il figlio Lorenzo a aggiornare tutti i fan del peggioramento delle condizioni di salute del patron del team di MotoGP. >p>In un post pubblicato su Facebook Lorenzo spiega che il padre Fausto Gresini è stato sedato per intraprendere un nuovo percorso terapeutico dopo un peggioramento delle condizioni di salute occorso nella notte tra venerdì e sabato.

"Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento delle condizioni generali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni".