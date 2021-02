È morto Fausto Gresini

E' morto Fausto Gresini, due volte campione iridato nel Motomondiale. "L a notizia che non avremmo mai voluto dare e che purtroppo siamo costretti a condividere con tutti voi - scrive il suo team su Twitter - Dopo quasi due mesi di lotta contro Covid, Fausto Gresini è purtroppo scomparso, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni".

Prima di Natale Fausto Gresini era risultato positivo al coronavirus. Il 27 dicembre era stato ricoverato l'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola e successivamente al Maggiore in un reparto più attrezzato. Gresini è stato indotto in coma e sottoposto a tracheotomia per essere intubato e collegato al polmone meccanico. Dopo il risveglio dal coma, il team manager ha cominciato anche a comunicare in video, festeggiando anche il suo 60esimo compleanno. Nei giorni scorsi però c'è stato un nuovo peggioramento delle condizioni, che hanno costretto i medici a sedarlo. Pochi giorni fa l'ultimo bollettino parlava di "una grave insufficienza respiratoria conseguente all’infezione da Covid-19", con un "quadro clinico critico".

Fausto Gresini aveva 60 anni, è stato due volte campione del mondo nella classe 125. Ritiratosi alla fine della stagione 1994, ha fondato il team Gresini Racing, di cui era anche manager.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto?? pic.twitter.com/mHMsDgunmb