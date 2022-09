Federer annuncia il ritiro sui social: "È il momento di smettere"

Finisce un'era. Roger Federer, 41 anni, considerato tra i tennisti più grandi di tutti i tempi, annuncia il ritiro. In carriera Federer ha messo in bacheca 103 titoli Atp ed è stato numero uno del mondo per 237 settimane consecutive per un totale di 310 settimane. Un record. Uno dei tanti di un gigante dello sport. Federer ha conquistato anche 20 titoli dello Slam, di cui 8 a Wimbledon. Il suo nome resterà nella storia del tennis, e non solo.

Il tennista svizzero ha comunicato la sua decisione con un post sui suoi canali social: "Di tutti i doni che il tennis mi ha fatto nel corso degli anni, il più grande, senza dubbio, sono state le persone che ho incontrato lungo il cammino: i miei amici, i miei avversari e soprattutto i tifosi che danno vita a questo sport", scrive. "Oggi voglio condividere con tutti voi alcune notizie. Come molti di voi sanno, gli ultimi tre anni mi hanno presentato sfide sotto forma di infortuni e interventi chirurgici. Ho lavorato duramente per tornare in piena forma agonistica, ma conosco anche le capacità e i limiti del mio corpo e il suo messaggio per me ultimamente eà stato chiaro".

Quindi l'annuncio: "Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour".