L'inglese di Federico Chiesa sorprende tutti: l'intervista post partita diventa virale

L'intervista in inglese a Federico Chiesa dopo la vittoria dell'Italia contro l'Austria agli Europei è diventata virale. In molti hanno notato come non capiti spesso che calciatori italiani siano in grado di condurre un'intervista in un'altra lingua in maniera così fluente. Era già successo qualche giorno fa, quando Chiesa aveva risposto in inglese al termine del match tra Italia e Galles, anche in quel caso suscitando più di una sorpresa. Ora l'intervista al canale sportivo beIN Sports non è passata inosservata.

"I cannot describe the feeling in words that I have right now!"



Federico Chiesa talks us through that decisive goal and his hopes to play "the greatest of greats" Cristiano Ronaldo in the quarter-finals.#beINEURO2020 #EURO2020 #ITAAUT



Watch Now - https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/JtfcSxqlQ2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 26, 2021

L'inglese di Federico Chiesa

Ma che Federico Chiesa parli un ottimo inglese non è una novità. Il calciatore della Juventus infatti ha studiato fin da ragazzino in una scuola internazionale a Firenze, come ha raccontato in passato. "L'ho frequentata dalla quinta elementare, fino all’anno scorso", aveva spiegato in un'intervista nel 2015, quando giocava ancora nella Primavera della Fiorentina. "Il liceo internazionale dura 4 anni, lezioni tutte in inglese, tranne quella di italiano, ovviamente, compagni di classe da tutto il mondo, giapponesi, americani… L'inglese ormai lo parlo alla perfezione, ho fatto anche un po’ di francese", aveva detto Chiesa. La scelta della scuola internazionale fu un'idea vincente di papà Enrico Chiesa, anche lui calciatore: "Mio padre, quando mi iscrisse a quella scuola, mi disse che sarebbe potuto servirmi anche per il calcio".