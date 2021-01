Disavventura per Marchetti del Genoa: porta la Ferrari a lavare e gliela restituiscono distrutta

Brutta avventura per il portiere del Genoa, Federico Marchetti. Nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio, mentre il calciatore era intento ad allenarsi sul campo del Signorini di Pegli (Genova), la sua Ferrari si è schiantata poco distante da lui.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16, quando un addetto, che stava riportando la Ferrari a Marchetti dopo averla lavata, si è schiantato lungo la strada che porta al campo di allenamento della società rossoblù. Il conducente non ha riportato gravi conseguenze. Altrettanto non si può dire della super car, danneggiata in modo serio.

Il portiere, dopo essere venuto a conoscenza dell'incidente, ha reagito da vero signore: "Mi dispiace per quello che è successo, ma grazie a Dio nessuno si è fatto male. Credo conti ben altro nella vita."