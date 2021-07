Wimbledon, Berrettini in finale sfida Djokovic: dove vederla in diretta tv e in streaming

Il tennista romano, dopo aver battuto il polacco Hurkacz in semifinale, domenica giocherà l'attesissima finale contro il numero 1 del mondo. Ecco dove seguirla per non perdere neppure un secondo

Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon. Il tennista azzurro ha battuto Hurkacz e ora affronterà Djokovic nell’attesissima finale di Wimbledon. Il tennista romano, che ha vinto il torneo londinese al Queen's, si presenta da imbattuto sull'erba da ben 11 partite consecutive. Di fronte a sè troverà Novak Djokovic che va a caccia del Grande Slam dopo aver vinto gli Australian Open e il Roland Garros.

Wimbledon, Berrettini-Djokovic: tv e streaming

Sarà una domenica importantissima per l'Italia in Inghilterra per il tennis e per la finale degli Europei. Anche il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini ha dichiarato che farà il tifo per il tennista azzurro. Berrettini sarà il primo italiano a giocare la finale del torneo londinese. Il match sul campo Centrale Wimbledon si disputerà domenica, 11 luglio. Inizierà alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Now Tv.