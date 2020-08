Coppa Italia 2020-2021, la Finale torna a Milano

La finale di Coppa Italia torna a San Siro dopo 14 anni. Alla base della scelta, ancora non ufficiale, c'è l'impossibilità di utilizzare l'impianto capitolino oltre il 18 maggio (la finale è prevista il 19), in quanto la Uefa dovrà prenderlo in consegna in vista dell'inizio dell'Europeo, con la gara inaugurale prevista per l'11 giugno (Italia-Turchia).

Se anche il campionato di serie A 2020-2021 dovesse andare oltre quella data, Roma e Lazio disputerebbero entrambe l'ultima gara di Serie A in trasferta. L'ultima volta che il trofeo fu assegnato nel capoluogo lombardo fu infatti nel 2007, quando però si giocava ancora sui 180'. La Roma stravinse l'andata all'Olimpico (6-2) e poi perse il ritorno al "Meazza" (2-1 per l'Inter), alzando al cielo di Milano il suo ottavo titolo.