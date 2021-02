Briatore 'minaccia' Alonso: "Basta bici o ti chiudo in garage"

L'ex boss del team Renault, in un’intervista a Peter Windsor, ha raccontato alcuni dettagli sull'incidente occorso al due volte campione del mondo di F1 a Lugano. L’ha poi invitato a non allenarsi più con la bici su strada

Flavio Briatore, oggi pomeriggio, in una video intervista concessa al giornalista Peter Windsor ha fornito qualche dettaglio in più sull'incidente di Fernando Alonso a Lugano e sul suo successivo ricovero ospedaliero, oltre ad aggiungere che deve ‘minacciarlo’ perché non torni più ad allenarsi con la bici su strada.

"Non ha problemi a parlare. Parla molto bene. Il problema è alla mascella e ai denti. Ha rotto due denti ed è stato molto fortunato".

Il recupero

“È andato a sbattere contro la macchina. È stato molto fortunato. Ricordi cosa è successo a Nicky Hayden, Mark Webber o Alex Zanardi? Penso che tu abbia un destino nella vita. Sono sicuro che parteciperà ai test", dice Flavio Briatore, riferendosi alle prime prove stagionali che precedono il via del Mondiale.

Briatore sa che Alonso si sta già allenando duramente con la cyclette e sta facendo esercizi di equilibrio per ritrovare presto il pieno della forma. Per concludere gli ha dato un consiglio che suona come una minaccia: "Gli ho detto di smetterla con la bici, perchè è molto pericolosa. Se vuoi andare in bicicletta dovresti andare in mountain bike e non per strada. Ho detto (ridendo, ndr) a Fernando: se non ti fermi con la bici ti chiudo in garage".