Briatore dà la sua benedizione a Davide Brivio per la nuova avventura con Fernando Alonso

Per la Suzuki è stato un vero e proprio schock. Davide Brivio, così all’improvviso, ha deciso di lasciare la MotoGp e il team che nel 2020 aveva portato sul tetto del mondo con lo storico successo di Joan Mir per accettare una nuova sfida. Lui, amante dei rally e dell’automobilismo, non ha resistito a questa nuova grande opportunità professionale. Ha ringraziato la squadra nipponica e ha spiegato le sue ragioni: ora, però, dovrà vincere la sfida più difficile.

La Alpine, infatti, l’erede della Renault, in F1 vuole vincere. Brivio si troverà ad affrontare un’agguerritissima concorrenza. Dalla sua parte avrà una vecchia conoscenza del Circus, Fernando Alonso che è tornato nel team francese e in Formula 1 proprio per rimettersi in gioco mosso da una fortissima voglia di rivalsa. Il suo compagno di team è il promettente francese Estaban Ocon.

Il parere di Briatore

Flavio Briatore, vecchia conoscenza del Circus e della Renault, approva la scelta di Brivio. In un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’ il re del Billionaire, che ha portato sul tetto del mondo sia Michael Schumacher con la Benetton Renault che Fernando Alonso con la Renault spiega: " Se la Renault lo ha scelto avrà molte ragioni valide. L'inesperienza non è un problema, spero che vinca quanto me. Quando sono arrivato alla Benetton nel 1988 neppure io avevo esperienza nell'automobilismo. Non avevo nemmeno mai visto un Gran Premio: poi ho vinto sette campionati del mondo. Entra a far parte di una squadra in crescita, avrà un pilota eccezionale come Fernando Alonso. Alla fine si tratta di gestire le persone e l'importante e avere un'auto che vada veloce. In un paio di mesi capirà tutto quello che c'è da fare".