Football, Aquile a Brescia per la semifinale del campionato di Ifl 2

La destinazione è Ravenna, ma passando per Brescia. Il volo delle Aquile verso la finale del campionato di Ifl 2 non è diretto ma lungo e impegnativo, e ancora una volta passa per una semifinale di tutto rispetto con la squadra di coach Pippin che andrà in trasferta contro i Bengals Brescia sabato sera nel tentativo di approdare per il secondo anno consecutivo al gran ballo di fine campionato. ...