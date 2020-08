Formula 1 oggi in tv: dove vedere il Gp di Silverstone 2020 in diretta e differita (Sky e Tv8)

Sabato e Domenica di motori con il ritorno della Formula 1 per il Gran Premio di Gran Bretagna, quarta prova del mondiale di F1 in programma sul circuito di Silverstone.

Quarta tappa del Mondiale 2020 di F1: domani, giovedì 30 luglio, al via il Gran Premio di Gran Bretagna, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 2 agosto, con la gara in programma alle 15.10. In pista nel fine settimana anche F2 (con i piloti della Drivers Academy grandi protagonisti: Shwartzman stella nascente e Schumacher Jr in crescita) e F3. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Tutto live dalle 17.45 di domani: apre il weekend di gara il Paddock Live Pit Walk con Federica Masolin, Davide Valsecchi, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero.

Il Gp di Gran Bretagna 2020 viene trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su Sky Go, mentre in chiaro ci sarà la differita di qualifiche e gara su Tv 8.

Il weekend di gara partirà sabato con le qualifiche alle ore 15 mentre la gara è come solito fissata la domenica alle 15.10.

Orari F1 Gran Premio di Gran Bretagna Sky e TV8

Ecco dove vedere la quarta gara stagionale di F1 oggi in tv: gli orari delle qualifiche e della partenza del Gran Premio di Silverstone.

Prove Gp Silverstone Sabato 1 agosto 2020

Ore 12:00 prove libere 3 in diretta Sky

Ore 15:00 le qualifiche in diretta Sky

Ore 18:00 le qualifiche in differita Tv8

Partenza Gp Silverstone Domenica 2 agosto 2020

Ore 15:10 la gara in diretta Sky

Ore 18:00 le gara in differita Tv8

Formula 1, il Gran premio di Silverstone

Il Gran Premio di Gran Bretagna si corre sullo storico circuito di Silverstone, il primo ad ospitare una gara del mondiale di Formula 1 nel lontano 1950. Lungo 5.891 chilometri, il tracciato è abbastanza veloce con ampi curvoni e discrete possibilità di sorpasso.

Formula 1, le ultime notizie

La classifica piloti vede i piloti delle frecce d'argento al primo e secondo posto con Hamilton davanti a Bottas. Insegue Verstappen (Red Bull). Solo settimo il primo ferrarista, Leclerc, decimo Vettel.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.