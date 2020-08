Formula 1 oggi in tv: dove vedere il Gp di Silverstone 2020 in diretta e differita (Sky e Tv8)

Domenica di passione per i tifosi di Formula 1 per il Gp di Gran Bretagna quarta prova del mondiale di F1. Sul circuito di Silverstone Lewis Hamilton ha conquistato la pole numero 91 in carriera con un distacco di 3 decimi dal compagno di scuderia e di oltre un secondo su tutti gli altri.

Il Gp di Gran Bretagna 2020 viene trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su Sky Go, mentre in chiaro ci sarà la differita di qualifiche e gara su Tv 8.

Partenza Gp Silverstone Domenica 2 agosto 2020

Ore 15:10 la gara in diretta Sky

Ore 18:00 le gara in differita Tv8

Formula 1, Gp Silverstone: la griglia di partenza

Pole position per Hamilton su Mercedes davanti al compagno di scuderia Bottas, terza piazza per Verstappen su Red Bull che precede il ferrarista Leclerc. In terza fila al Gp di Gran Bretagna la McLaren di Lando Norris e la Racing Point di Lance Stroll. In quarta fila Carlos Sainz su McLaren e la Renault di Daniel Ricciardo. Quinta fila per la Renault di Esteban Ocon e per la Ferrari di Sebastian Vettel (in ritardo di ben due secondi da Hamilton).

Formula 1, il Gran premio di Silverstone

Il Gran Premio di Gran Bretagna si corre sullo storico circuito di Silverstone, il primo ad ospitare una gara del mondiale di Formula 1 nel lontano 1950. Lungo 5.891 chilometri, il tracciato è abbastanza veloce con ampi curvoni e discrete possibilità di sorpasso.

Formula 1, le ultime notizie

La classifica piloti vede i piloti delle frecce d'argento al primo e secondo posto con Hamilton davanti a Bottas. Insegue Verstappen (Red Bull). Solo settimo il primo ferrarista, Leclerc, decimo Vettel.