Formula 1, il gran ritorno di Imola: in pista il 1 novembre per il Gp dell'Emilia Romagna

Tutto fatto. Imola in Formula Uno, ritorno in calendario per la terza gara in Italia nella stagione 2020 di Formula Uno. La F1 torna a Imola. Nel pomeriggio gli organizzatori annunceranno la messa in calendario di un Gran Premio sul circuito del Santerno. La data scelta è quella dell'1 novembre.

Il rombo dei motori della F1 non si sente a Imola da quasi quindici anni: all'autodromo Enzo e Dino Ferrari si à infatti ininterrottamente svolto il GP di San Marino dal 1981 al 2006. A Imola è legata una delle pagine più drammatiche della storia dell'automobilismo: qui l'1 maggio 1994, Ayrton Senna morì per le conseguenze di un incidente avvenuto in gara e nello stesso weekend perse la vita anche l'austriaco Roland Ratzenberger.

Manca solo l'ufficialità, quindi: il GP dell'Emilia Romagna - questo sarebbe il nome - si terrà nella data del 1 novembre 2020. Il calendario della stagione 2020 è stato rivoluzionato per le esigenze imposte dalla pandemia di coronavirus.

La settimana prima di Imola si corre in Portogallo, a Portimao, anche questo un ritorno graditissimo per gli appassionati. Per il GP del Portogallo è un ritorno dopo 24 anni, dal 1996, quando si correva all'Estoril.