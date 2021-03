Ecco la nuova Haas: i colori della bandiera russa per la monoposto di Mazepin e Mick Shumacher

La sponsorizzazione della Uralkali trasforma la Haas. La nuova VF-21 è bianca, rossa e blu, omaggia il nuovo partner russo, Uralkali, uno dei principali produttori mondiali di fertilizzanti di potassio. Il proprietario del gruppo è il padre di Nikita Mazepin, che è anche un munifico sponsor della squadra americana.

L’Uralkali Haas Team F1, motorizzata Ferrari, avrà al volante due piloti debuttanti: Mazepin e l’attesissimo Mick Schumacher.

Haas, il debutto in pista

Il presidente del team Haas, Gene Haas e il direttore sportivo, Guenther Steiner sono consapevoli che, anche a causa del congelamento del regolamento e del tetto al budget, sarà un’annata difficile e di transizione, che però, sarà utile per far fare esperienza ai propri piloti, in vista del cambio di regolamento atteso nel 2022.

La nuova Haas esordirà in pista nei test prestagionali in Bahrain in programma dal 12 al 14 marzo.

Il Mondiale di F1 inizierà il prossimo 28 marzo in Bahrain.

Qui trovate il calendario completo della stagione di F1 2021.