Formula 1, presentazioni 2021: il calendario in continuo aggiornamento

Mclaren, AlphaTauri, Alfa Romeo e Mercedes hanno reso nota la propria data di presentazione. Sale l'attesa in tutto il mondo l'attesa dei tifosi in vista dell'esordio in Bahrain a fine marzo

Sono quattro i team di Formula 1 che per ora hanno comunicato la data in cui sveleranno la propria monoposto per il 2021. La prima a presentarsi ai nuovi tifosi sarà la nuova McLaren: la presentazione della monoposto di Ricciardo e Norris è fissata per il prossimo 15 febbraio. Dopo il team di Woking, il 19 febbraio, verrà presentata la faentina AlphaTauri con il millenial Tsunoda e il confermato Gasly. Il 22 febbraio conosceremo, invece, la nuova Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

La Mercedes, mentre Lewis Hamilton prosegue la sua lunga trattativa per il rinnovo del contratto e Vallteri Bottas si allena nel freddo della sua Finlandia, ha già fissato la data di presentazione della W12 per il 2 marzo.

Formula 1, presentazioni 2021: il calendario

15 febbraio: McLaren

19 febbraio: AlphaTauri

22 febbraio: Alfa Romeo

2 marzo: Marcedes

servizio in aggiornamento