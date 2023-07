Tragedia in Formula 3: perde la vita pilota di appena 18 anni

Un lutto che ha sconvolto tutto il mondo dell'automobilismo. Durante la seconda gara della quarta tappa del campionato a Spa-Francorchamps, storico circuito belga, il 18enne pilota olandese Dilano Van't Hoff è morto in seguito ad un incidente. L'auto del giovane è dapprima finita in testacoda a causa dell'urto con un'altra vettura e, immediatamente dopo, è stata centrata da un'altra vettura che è arrivata a tutta velocità. L'impatto è stato violentissimo e per la giovane promessa olandese, malgrado i soccorsi e l'immediato trasporto in ospedale, non c'è stato nulla da fare.

"Siamo devastati dalla perdita di uno dei nostri più grandi talenti olandesi, che ha portato così tanta energia alla squadra durante il suo tempo con noi. Dilano faceva parte della famiglia MP Motorsport sin dal suo debutto nel 2021", ha scritto il team dello sfortunato pilota in un post su Twitter.

Diversi team hanno reso omaggio al giovane pilota, come la McLaren che si è detta "molto rattristata nell'apprendere della morte di Danilo van't Hoff oggi a Spa-Francorchamps". "I nostri cuori vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e all'intero team MP Motorsport in questo momento difficile", ha aggiunto la McLaren. Anche la Ferrari ha espresso parole di cordoglio per la vita del giovane pilota sui suoi social on-line.

E il dramma ricorda da vicino quello di Anthoine Hubert, morto tragicamente sullo stesso circuito belga il 31 agosto 2019 durante una gara di Formula 2. Anche in quel caso la causa fu un impatto troppo violento e furono vani i soccorsi messi in campo. Oggi un'altra morte che accende di nuovo il dibattito sulla sicurezza nell'automobilismo.