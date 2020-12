Formula 1: la gara dell'anno e i 5 Gp più amati del 2020

E' stata un'annata intensa, emozionante, indimenticabile. La F1 è stato il primo sport internazionale a tornare in pista nell'annata della pandemia, dando al mondo intero un messaggio di speranza. La vita non è quella di prima, dobbiamo rispettare nuove regole, rispettare le distanze, indossare le mascherine, fare dei sacrifici come quello più grande: non avere il pubblico sugli spalti. Ma si può e si deve continuare a correre mentre arriverà anche il sospirato traguardo della vittoria sull'incubo della pandemia.

Il 3 luglio, a dispetto delle previsioni più pessimistiche, il Mondiale di F1 2020 ha preso il via in Austria. L'Italia ha avuto l'onore di ospitare ben tre appuntamenti iridati: il Gran Premio d'Italia a Monza, il Gran Premio della Toscana, al Mugello e il Gran Premio dell'Emilia Romagna, a Imola.

Lewis Hamilton ha dominato la stagione. L'inglese, vincendo il Gran Premio del Portogallo, è diventato il pilota con più vittorie nella storia della F1, mentre il successo nel Gran Premio della Turchia, all'Istanbul Park l'ha fatto laureare campione del mondo per la settima volta, eguagliando Michael Schumacher.

F1 2020: I 5 Gp più amati dai fan

Proprio il Gran Premio di Turchia, (con il 33% dei voti) è stato votato come gara dell'anno. I fan hanno espresso la loro preferenza partecipando a un sondaggio sul sito ufficiale della F1. Un weekend che è stato un vero concentrato di emozioni con la storica pole position di Lance Stroll sotto la pioggia e l'epica rimonta del giorno dopo di Lewis Hamilton. L'inglese rimonta dal sesto al primo posto e conquista il titolo iridato. Insieme a lui sul podio ci sono Sergio Perez e Sebastian Vettel, all'ultimo podio con la Ferrari. Il tedesco sarà il primo a complimentarsi con il suo storico rivale per il risultato raggiunto.

Il Gran Premio d'Italia 2020, a Monza, ottiene il secondo posto con il 25% dei voti. I fan hanno premiato l'impresa di Pierre Gasly capace di vincere a sorpresa con la faentina Alpha Tauri.

Completa il podio il Gran Premio di Sakhir. La vittoria di Sergio Perez, nel Gran Premio in cui la Mercedes con il pasticcio ai box ha gettato al vento i sogni del giovanissimo George Russell, ha ottenuto il 18% dei consensi.

Quarta e quinta posizione per il Gran Premio d'Austria, la gara inaugurale dell'anno (5%) e per il nostro Mugello che debuttava in F1 (4%).