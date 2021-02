Fernando Alonso, intervento alla mascella riuscito: ottimismo sui tempi di recupero

La notizia, diffusa dalla Gazzetta dello Sport, è giunta improvvisa e ha immediatamente tenuto in ansia i tifosi della Formula 1. Fernando Alonso è stato investito da un’auto, nei pressi di Lugano, mentre si stava allenando in bicicletta. La Alpine F1 ha confermato la notizia nella serata di ieri.

Questa mattina il campione spagnolo ha subito un intervento di chirurgia maxillo-facciale all’ospedale di Berna. Gli è stata riposizionata la mascella superiore, che ha subito il trauma maggiore dopo la tremenda botta contro l’auto e gli sono stati sistemati alcuni denti danneggiati nell’impatto. L’incidente è avvenuto nei pressi di una rotonda. I medici hanno espresso parere favorevole sull’esito dell’operazione: si stimano tempi di recupero altrettanto rapidi.

La Alpine, in un comunicato diffuso questa mattina, a riguardo scrive: "L'operazione ha riguardato la mascella superiore, Alonso resterà in osservazione per le prossime 48 ore e dopo alcuni giorni di riposo potrà ricominciare gli allenamenti con la possibilità di riprendere rapidamente la piena preparazione per la stagione incombente".

Si può tirare quindi un grandissimo sospiro di sollievo. Alonso dovrebbe quindi essere presente già ai test in programma tra un mese in Bahrain. Il Mondiale di F1 scatterà il prossimo 28 marzo proprio a Sakhir.

