Ecco le prime immagini della Alpine, la monoposto 2021 di Alonso e Ocon

Sale l'attesa per il Mondiale di F1 2021. La Renault F1 da quest'anno si chiamerà Alpine, il brand sportivo della casa transalpina. Il presidente italiano del gruppo Luca de Meo, scommette sulla F1 per ottenere risultati in termini sportivi e in termini commerciali, in termini di vendita delle vetture sportive.

Nel nuovo team di F1 ci sarà anche Davide Brivio che ha lasciato la Suzuki, dopo aver portato Joan Mir sul tetto del mondo, per accettare questa nuova importantissima sfida professionale.

In pista si punta sulla grandissima voglia del due volte campione del mondo Fernando Alonso, al rientro nel Circus e sulla freschezza del francese Esteban Ocon, che ha chiuso la stagione 2020 in crescendo.

Entusiasmo e una forte identità

L'entusiasmo per la nuova avventura, sia sul fronte commerciale che su quello sportivo, emerge dalle parole del CEO di Alpine, Laurent Rossi.

We are proud to introduce our 2021 #FormulaOne single-seater, the A521, dressed in its temporary winter livery. The black colour is a tribute to the A500 F1 prototype from 1975.



Learn more about #AlpineCars new ambitions revealed today: https://t.co/IY8BgmNw9n pic.twitter.com/qvNlUw34RF — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 14, 2021

"Il team di Formula 1 Alpine punta a lottare regolarmente per i podi in un 2021 che sarà di transizione per tutti in viste nei cambiamenti del 2022 con l'aerodinamica ridisegnata, ma la scalata al vertice è già iniziata: non ci sono dubbi che le corse automobilistiche in generale e la F.1 in particolare rimarranno al centro del nostro marchio".

Antony Villain, il direttore del design Alpine, spiega quanto è importante l'identità grafica per riuscire per riuscire a comunicare quanto è importante la Formula 1 all'interno dell'intero programma Alpine Motorsport.

“Con il Motorsport al centro del nostro processo, l'identità grafica è la chiave e la livrea presentata oggi è la prima evocazione della nuova identità del team Alpine F1. Alcuni degli elementi grafici strutturali rimarranno sulla livrea racing mentre altri cambieranno: l'emblema Alpine "sovradimensionato" in un sistema grafico tricolore è il primo simbolo chiaro dell'identità del marchio nel motorsport. Il blu, il bianco e il rosso, poi, si riferiscono ai colori delle bandiere francese e britannica, il che è molto importante per noi".

Ecco le prime immagini in studio della A521 di Alonso e Ocon.

