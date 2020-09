Vettel in Aston Martin: "Non penso che potrà lottare per il Mondiale", ma il team è molto ambizioso

Anno nuovo, aria nuova e ambizioni ritrovate. Sebastian Vettel, dopo il divorzio dalla Ferrari, si rimetterà in gioco. Dalla prossima stagione, infattim il pilota tedesco farà parte dell’attuale Racing Point, che assumerà la nuova affascinante e storica denominazione di Aston Martin. Grazie a questo matrimonio Seb spera di dare un nuovo impulso alla sua carriera e sogna di tornare a vincere le gare e di lottare per un altro titolo iridato che andrebbe ad aggiungersi ai quattro già centrati con la Red Bull.

Formula 1, Szafnauer: “Aston Martin vuole essere una squadra vincente, Vettel porterà il team ad un livello superiore”

Sebastian Vettel, che approderà nel nuovo team a 33 anni, è stato ingaggiato dalla Aston Martin dopo un’attenta valutazione. Il team Racing Point, nato dalle ceneri della Force India, aveva trovato in Sergio Perez una garanzia di continuità di risultati e di rendimento in pista.

Otmar Szafnauer, capo del team Racing Point, ha chiarito quanto rispetti 'Checo' e che "non è stata una decisione facile”, ma ha sottolineato quanto il team punti a guadagnare dalla firma di un quattro volte campione del mondo come Vettel. “L'Aston Martin farà il suo ritorno nelle competizioni sportive - commenta il boss del team Otmar Szafnauer. Proprio per questo penso che quella di aver ingaggiato Seb sia un'ottima decisione. Ha, infatti, quel bagaglio di esperienza che hanno i piloti abituati a guidare le auto vincenti. La Aston Martin vuole essere una squadra vincente, Seb porterà il team ad un livello superiore e ci aiuterà molto quando si tratta di lavorare. Lavorare con un campione del mondo sarà davvero positivo e impareremo molto da lui. Con la sua presenza dovremo alzare tutti il livello e sarà un grande mentore per Lance (Stroll, ndr). Per lui, che è molto giovane e molto veloce, il fatto di avere l'opportunità di imparare da un quattro volte campione del mondo sarà davvero positivo".

Formula 1: Vettel in Aston Martin, Tost: "Non credo che potrà lottare per il Mondiale"

L'ex boss di Sebastian Vettel ai tempi della Toro Rosso, Franz Tost, che lo vide trionfare giovanissimo nel 2008, in un'intervista a AvD Motorsport Magazin dice la sua sul trasferimento all'Aston Martin. “Penso che sia fantastico che Sebastian rimanga in F1 e abbia ancora la passione per continuare a correre. Ha già abbastanza soldi e quattro titoli mondiali, quindi non ha bisogno di farlo se non vuole".

Tost, attuale boss dell’Alpha Tauri, quest’anno a Monza, proprio dove aveva vinto a sorpresa Vettel, ha ottenuto un’altra vittoria indimenticabile con Gasly. L’austriaco è quindi una persona molto qualificata per esprimere il suo giudizio sulle possibili chance del suo ex pupillo nella sua nuova avventura, nella quale Vettel sognerebbe di andare a caccia del quinto titolo.

"Spero e gli auguro di avere successo e che possa riuscire a vincere delle gare, però non credo che potrà davvero competere per il Mondiale con la Aston Martin", ha concluso Tost.