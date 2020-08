Formula 1, Mondiale 2020: il nuovo calendario con tutte le date (aggiornate) dei Gp

Il calendario della F1 2020, aggiornato in corso d’opera a causa dell’emergenza Coronavirus, si arricchisce grazie a 4 prestigiosi appuntamenti. Il 15 novembre, Il Circus farà tappa in Turchia, all’Istanbul Park. Nelle due settimane successive, il 29 novembre ed il 6 dicembre, invece, si correrà a Sakhir, in Bahrain. La stagione si chiuderà ad Abu Dhabi nella splendida cornice del Yas Marina Circuit.

Il ritorno della gara in Turchia è particolarmente affascinante. Si tratta di uno dei più bei tracciati del Mondiale con i piloti che dovranno affrontare la mitica 'Curva 8' tra le più difficili a livello mondiale.

Chase Carey, Presidente e CEO della Formula 1, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare che Turchia, Bahrain e Abu Dhabi faranno parte della nostra stagione 2020. Quest'anno ha presentato alla Formula 1 e a tutto il mondo una sfida senza precedenti. Vogliamo rendere omaggio a tutta la Formula 1, alla FIA, ai team e ai nostri partner che lo hanno reso possibile." "Anche se siamo tutti delusi dal fatto di non essere stati in grado di tornare a correre alcune delle nostre gare programmate quest'anno, siamo fiduciosi che la nostra stagione sia iniziata bene e continuerà a offrire molte emozioni con gare tradizionali e nuove che intratterranno tutti i nostri fan."

Formula 1 2020, il nuovo calendario: niente Cina, 3 appuntamenti in Italia, Monza, Mugello e Imola

Non si correrà in Cina, dove si conta di tornare nel 2021. E nemmeno negli Stati Uniti, in Messico e in Brasile.

Ma il Mondiale, dopo l'annullamento della gara inaugurale all'Albert Park di Melbourne, lo scorso 15 marzo, quando un meccanico della McLaren è risultato positivo al SARS-CoV-2, a luglio è finalmente iniziato in Austria.

Domenica, sulla storica pista di Fra-Francorshamps in Belgio, si correrà il settimo round che farà da viatico alle attesissime gare italiane: Monza (4-6 settembre), Mugello (11-13 settembre), Imola (31 ottobre-1 novembre).

Al comando della graduatoria iridata, dopo 6 round, c'è il sei volte campione del mondo in carica, Lewis Hamilton (Mercedes) con 132 punti. Alle sue spalle il giovane talento, Max Verstappen che, al volante di una Red Bull meno veloce della Freccia nera del rivale, sta dimostrando tutto il suo talento. L'olandese, vincitore dell'ultima gara in Spagna, è secondo con 95 punti e precede l'altro alfiere della casa di Stoccarda, il finnico Valtteri Bottas (89 punti).

Charles Leclerc, con 45 punti, finora ha fatto quello che ha potuto per tenere il più in alto possibile una Ferrari che ha sbagliato il progetto tecnico. Il monegasco ha raccolto 45 punti, contro i 16 del compagno di Scuderia, Sebastian Vettel, che all'inizio dell'ultima stagione con la Rossa, ha ottenuto soltanto 16 punti.

Nella classifica costruttori dominio Mercedes con 221 punti, contro i 135 della Red Bull e i 63 punti della Racing Point. Quarta forza la Mclaren (62 punti). Soltanto quinta la Ferrari a quota 61.

Domenica il Gran Premio del Belgio sul tracciato di Spa-Francorshamps.

Mondiale F1 2020: il nuovo calendario

5 luglio Gp Austria (Spielgerg-Red Bull Ring)

12 luglio Gp Stiria (Spielberg-Red Bull Ring)

19 luglio Gp Ungheria (Hungaroring)

2 agosto Gp Gran Bretagna (Silverstone)

9 agosto Gp 70 anni F1 (Silverstone)

16 agosto Gp Spagna (Montmelò)

30 agosto Gp Belgio: (Fra-Francorshamps)

6 settembre Gp Italia (Monza)

13 settembre Gp Toscana (Mugello)

27 settembre Gp Russia (Sochi)

11 ottobre Gp Germania (Nurburbring)

25 ottobre Gp Portogallo (Portimao)

1 novembre Gp dell’Emilia Romagna (Imola)

15 novembre Gp Turchia (Istanbul Park)

29 novembre Gp Bahrain (Sakhir)

6 dicembre Gp Bahrain (Sakhir)

13 dicembre Gp Abu Dhabi (Yas Marina)