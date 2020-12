Formula 1 - calendario 2021: 23 gare in stagione, sarà il Mondiale più lungo della storia

Dopo il miracolo di quest'anno, 17 Gran Premi perfettamente organizzati nella stagione della pandemia, la Formula 1 vuole vivere una stagione 2021 veramente Mondiale. Per questo il World Motor Sport Council ha varato un calendario globale.

La massima formula tornerà a rombare sulle piste dei quattro angoli del globo. Il programma della prossima stagione è ufficiale anche se resta il 'buco' di chi sostituirà il Gran Premio del Vietnam. In attesa di saperlo, qui di seguito trovate il calendario degli appuntamenti.

La stagione inizierà il prossimo 21 marzo in Australia per concludersi il 5 dicembre a Abu Dhabi. Il Gran Premio d'Italia si disputerà a Monza il 12 settembre e sarà nel Mondiale anche Interlagos per il Gran Premio di San Paolo in programma il prossimo 14 novembre.

Saranno messe in atto tutti i protocolli contro l'emergenza Covid-19 e saranno valutate eventuali piste alternative in caso di difficoltà legate alla pandemia.

F1 - Calendario Mondiale 2021: tutti gli appuntamenti