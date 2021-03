Uno Schumacher in pista 30 anni dopo: Mick pronto a debuttare in Bahrain

Sale l’attesa per il via della stagione di Formula 1. Per il giovane tedesco, figlio del Kaiser di Kerpen, sarà l’anno del debutto. Sarà al volante della Haas

Mick Schumacher sta per debuttare in Formula 1. Basta pronunciare il nome e subito il pensiero vola alle imprese di papà Michael, capace di evocare nei Ferraristi e negli amanti della Formula 1 ricordi e emozioni speciali. Il giovane alfiere del team Haas, sul sito ufficiale della F1, ci ha tenuto a sottolineare come il suo debutto avverrà a 30 anni di distanza da quello del padre.

“Essere uno dei 20 piloti che prenderanno parte al Mondiale di F1 è davvero speciale. Sogno questo momento sin da bambino, lo sto aspettando da una quindicina di anni. Ora è successo davvero: è qualcosa di veramente bello”.

"Mio padre disputò la sua prima gara in Formula 1 30 anni fa: questo rende tutto ancora più emozionante", sottolinea Mick Schumacher.

L’esordio

Michael Schumacher esordì nell’agosto del 1991 al volante della Jordan nel Gran Premio del Belgio, Si qualificò subito in una splendida settima posizione, anche se poi fu costretto al ritiro.

Mick Schumacher inizierà la stagione da pilota titolare partendo dall'esperienza accumulata durante le FP1 del Gran Premio di Abu Dhabi dello scorso dicembre.

"Avere quel fine settimana ad Abu Dhabi è stato fantastico. Non si trattava solo del tempo in pista: il vantaggio è stato quello di trascorrere un intero weekend con la squadra, provare in anticipo la postazione di guida, instaurare i primi rapporti all’interno del team”.

Tutta esperienza che gli tornerà utile già in questo fine settimana. Sono in programma i test prestagionali in programma questo fine settimana (12-14 marzo in Bahrain).

Sulla stessa pista, il 28 marzo, inizierà il campionato del mondo F1 2021. Intanto sale l'attesa.

Per vedere il calendario completo del Mondiale di F1 cliccate qui