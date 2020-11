Formula 1 - Maradona e Verstappen: cos’è la pressione mediatica per un giovane e il modo (differente) di gestirla

Anche in Bahrain non possono mancare le domande su Diego Armando Maradona. Al pilota olandese, che ha debuttato giovanissimo nel Circus, viene posto un’interessante domanda su come si gestisca il successo in giovane età

Anche a Sakhir, Diego Armando Maradona è l'uomo del giorno. Così capita che nella tradizionale conferenza stampa che precede il Gran Premio del Bahrain al pilota della Red Bull, Max Verstappen, venga chiesto di fare un parallelismo tra lui e Diego Armando Maradona.

Con grande intelligenza il pilota olandese, figlio d'arte, esamina analogie e differenze. Entrambi hanno iniziato la carriera da giovanissimi. Max a soli 16 anni, quando correva in F3, era già consapevole del fatto che l'anno dopo avrebbe debuttato al volante di una F1, nel 2015 con la Toro Rosso. Così a 18 anni è diventato il pilota più giovane a vincere un Gran Premio a Barcellona.

Come gestire il successo

Rispondendo a una domanda su un possibile parallelismo tra lui e Maradona sul successo avuto in giovane età, Verstappen ha risposto così: “La cosa più importante è che hai bisogno delle persone giuste intorno a te per assicurarti che non ti influenzi. Certo, siamo diversi: generazioni, sport diversi e io non vivo in un paese in cui ho tanti tifosi quanti ne ha lui ", ha detto l'olandese, che di solito risiede a Monaco." Comunque, molte cose intorno a me vengono risolte dal mio manager, ovviamente da mio padre e da altre persone a me vicine. Questo toglie molta pressione ", dice il pilota della Red Bul, che non ha ancora avuto una macchina abbastanza competitiva per combattere per il Mondiale contro Lewis Hamilton.

Verstappen spiega che, sebbene sia costantemente sotto pressione, alla fine gli piace il suo lavoro e che, grazie a coloro che lo sostengono, riesce a esprimere il suo potenziale. "Adoro quello che sto facendo. Vivo solo la mia vita, ad essere onesti. Inoltre, il covid aiuta, perché nessuno ti sta perseguitando. Scherzi a parte, ovviamente è importante avere le persone giuste intorno a te per supportarti", ha dichiarato il pilota olandese nella conferenza stampa del GP del Bahrain.