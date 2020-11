Formula 1, Gp Emilia: Hamilton vince, la doppietta Mercedes vale il 7° titolo Costruttori consecutivo

Il pilota di Stevenage conquista il successo sul tracciato di Imola. Il secondo posto di Bottas vale l’ennesimo trionfo nella classifica riservata ai team. Completa il podio Daniel Ricciardo con la Renault. Buon quarto posto per Kvyat (Alpha Tauri), Leclerc, quinto con la Ferrari

Hamilton vince il Gran Premio dell'Emilia Romagna sul tracciato di Imola. Il pilota di Stevenage conquista il 93simo successo in Formula 1, allungando il suo record di pilota più vincente della storia di F1, ottenuto a Portimao. Ora l’inglese, nella sua carriera, vanta 93 vittorie, due più di Michael Schumacher. Quella di Imola è un’altra perla aggiunta da Lewis alla sua stagione. Dopo la pole sfumata sabato è riuscito comunque ad ottenere la vittoria sul circuito italiano dove perse la vita il suo idolo, il compianto Ayton Senna.

Seconda posizione per la seconda della Mercedes, quella del finnico Vallteri Bottas: come da previsione il team di Stoccarda conquista in Italia il settimo titolo Costruttori consecutivo, che certifica il trionfo nell'era ibrida.

Terza posizione per Daniel Ricciardo (Renault), al secondo podio stagionale. Un'ottima quarta posizione per Kvyat (Alpha Tauri), che precede Charles Leclerc (Ferrari), quinto, autore di una prestazione consistente. Sesto Sergio Perez (Racing Point), che è stato penalizzato dalla strategia del team.

Completano la zona punti per le McLaren di Sainz settimo e Norris, ottavo. Altra giornata positiva per l'Alfa Romeo con Kimi Raikkonen, nono, davanti ad Antonio Giovinazzi.

Altra giornata da dimenticare per Sebastian Vettel che ha chiuso in 12esima posizione a causa anche di un problema durante la sosta ai box.

Mancano soltanto 19 punti a Lewis Hamilton per laurearsi campione del mondo. L'inglese è vicinissimo al settimo sigillo iridato che gli permetterebbe di eguagliare il numero di titoli vinti in carriera dal Kaiser di Kerpen, Michael Schumacher. Appuntamento in Turchia il 15 novembre.