Formula 1, Gp Portogallo: 27.500 persone a Portimao per il ritorno del Circus

Correva l'anno 1996. Jacques Villeneuve trionfava con la Williams sul circuito dell'Estoril. 24 anni dopo la Formula 1 ritorna nel paese lusitano ed è pronta a offrire un grande spettacolo.

Lewis Hamilton, infatti, nell'ultima gara al Nurburgring in Germania ha appena eguagliato il record del Kaiser, Michael Schumacher, conquistando la 91esima vittoria.

L'alfiere del team Mercedes, sei volte campione del mondo, domenica, sul tracciato inedito di Portimao, avrà l'occasione di diventare il pilota più vincente della storia della F1.

La Ferrari andrà a caccia di un buon risultato per rendere un po' meno amara questa deludente stagione.

Formula 1, Gp Portogallo: il circuito

Il governo portoghese ha dichiarato che, a causa della pandemia, sarà consentito l'accesso all'Autodromo Internacional do Algarve a 27.500 spettatori. Ci si aspetta un grande show su questa nuova pista, che già è stata definita una 'piccola Spa'.

Portimao è un tracciato lungo 4.692 metri, tecnico e moderno, pieno di saliscendi che richiedono il massimo impegno. Ci sono rettilinei molto lunghi e curve cieche, dove i freni saranno particolarmente sollecitati.

Le vetture dovranno riuscire ad essere veloci nei rettilinei ed in grado di affrontare al meglio le curve di medio-velocità. Raggiungere il giusto compromesso a livello di efficienza e bilanciamento aerodinamico sarà fondamentale.

Pirelli, per il debutto di Portimao nel calendario della Formula 1, ha optato per una scelta piuttosto conservativa: porterà in pista le tre mescole più dure, prendendo come riferimento i dati raccolti durante le gare GT.

Per l'occasione la pista, che è stata completamente riasfaltata, si presenterà al top.