Formula 1 – Incredibile: Grosjean sta per essere dimesso, la lettera della moglie commuove il mondo

Continuano ad arrivare buone notizie da Romain Grosjean. Il pilota della Haas, che ieri si è salvato da un terribile incidente sul tracciato di Sakhir, dovrebbe essere dimesso già domani. I medici del BDF Military Hospitale, dove è attualmente ricoverato, stanno curando le ustioni alle mani, ma gli esami hanno escluso fratture. La Haas, in un comunicato stampa, ha detto che il pilota ha ricevuto la visita del suo team principal, Gunther Steiner.

Grosjean, in un video che ha diffuso sulla sua pagina Instagram, ha sottolineato quanto l'halo, il dispositivo che protegge i piloti, sia stato fondamentale nel salvargli la vita. Fino a qualche anno fa (è stato introdotto soltanto nel 2018 dopo una fase sperimentale iniziata nel 2015) come tanti semplici tifosi, era tra i contrari alla sua introduzione. Da ieri anche i più scettici hanno cambiato idea.

Il francese, 34 anni, ha lievi ustioni alle mani e un forte dolore a un piede. Domenica, nella seconda gara in programma a Sakhir, sarà sostituito da Pietro Fittipaldi. Un giovane che ha le corse nel sangue: suo nonno era il grande Emerson, campione del mondo di F1 nel 1972 e nel 1974.

La lettera della moglie

“Ovviamente la notte scorsa non ho dormito. E ad essere sincera non so cosa scrivervi, ma so che è giusto farlo e mi ha sempre aiutato. Stamattina, non vi mentirò, le parole non mi vengono facilmente. E questo lo farà ridere, perché sa bene quanto sono loquace. Parlo di colui al quale ho sempre scritto così tanto. E non sapevo neppure cosa postare come foto. Quale scegliere? Le fiamme? La sua, tenuto a braccia dai soccorritori? Ciò che resta della sua auto? E invece ho scelto, un po’ stupidamente questa.

Perché indossiamo entrambi la stessa maglia del suo titolo in GP2. Quella con cui, a volte dormo ancora. Avrei preferito che ci fosse la parola ‘supereroe’, al posto di ‘campione’, ma se proprio dobbiamo, ne faremo una su misura. Per i bambini, perché è così che gli abbiamo spiegato l’inspiegabile. Su Twitter, seppure in ritardo, ho parlato delle parole utili, urgenti, per proteggerli soprattutto. E ho menzionato lo “scudo d’amore” che lo aveva protetto. Oggi dovremo trovare altre formule e inventare altre frasi sensate per esprimere i sentimenti e le troveremo insieme. Frasi di gratitudine, per gli uomini dell’auto medica. Frasi di amicizia per Jean Todt e la sua umanità. Grazie a tutti voi che avete dimostrato il vostro sostegno e il vostro affetto, che sono così preziosi per noi. Grazie alla famiglia di Jules Bianchi e a suo padre Philippe, a cui a cui continuo a pensare. A Jules stesso. A Kevin Magnussen per le sue parole. A Canal+ per la loro delicatezza. Ne dimenticherò un po’, perdonatemi. E grazie ai nostri figli, che lo hanno spinto fuori dall’inferno. Grazie al suo coraggio, alla sua determinazione, alla sua forza, al suo amore, al suo allenamento fisico che probabilmente ha aiutarlo a tenerlo cosciente (Kim, Dan, vi voglio bene ragazzi). Non ci è voluto un solo miracolo, ma diversi assieme. Vi abbraccio”.