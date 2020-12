Formula 1: Lewis Hamilton positivo al Coronavirus, domenica sulla Mercedes Vandoorne o Russell

Lewis Hamilton è positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato il team Mercedes che dovrà annunciare un sostituto per la gara in programma domenica sul tracciato di Sakhir.In ballottaggio per sostituire il campione del mondo in carica ci sono Vandoorne e Russell.

I sintomi del Covid-19 su Hamilton sono lievi. Il pilota di Stevenage è in forma. Il campione si è svegliato ieri mattina con lievi sintomi ed è stato informato che un contatto avuto precedentemente in Bahrain era risultato positivo.

Ora dovrà restare in isolamento seguendo le disposizioni delle autorità sanitarie del Bahrain.

La Fia, in vista della gara in programma domenica a Sakhir, ha comunicato che sono stati rispettati tutti i protocolli.