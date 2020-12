Formula 1 - Gp Abu Dhabi, ufficiale: Lewis Hamilton (negativo al Covid) correrà a Yas Marina

Mancava soltanto l'ufficialità e alla fine è arrivata. Lewis Hamilton disputerà il Gran Premio di Abu Dhabi, l'ultima prova del campionato del mondo di Formula 1. La Mercedes e la Fia hanno confermato che, dopo vari test negativi, il pilota di Stevenage può rientrare nel paddock per partecipare all'ultimo Gran Premio della stagione.

George Russell, quindi, tornerà a guidare la Williams. Il giovanissimo pilota britannico dovrà attendere un po' di tempo prima di avere un'altra occasione, a dispetto dell'eccezionale prova fornita a Sakhir, dove soltanto la sfortuna e, soprattutto, gli errori della Mercedes, l'hanno privato di una grande risultato.

Il ritorno di Hamilton

Lewis Hamilton, il dominatore della stagione non poteva proprio mancare all'ultimo appuntamento e ha fatto di tutto per esserci. Appena risultato positivo al Covid lo scorso lunedì, 30 novembre, ha trascorso un periodo di isolamento di dieci giorni in Bahrain.

Dopo aver completato la sua quarantena, avendo effettuato vari test di negatività al Covid-19 e avendo rispettato gli accordi delle autorità sanitarie del Bahrain, Hamilton ha potuto raggiungere Abu Dhabi. Oggi ha ricevuto la conferma della sua negatività anche da parte delle autorità sanitarie locali.

Il ritorno di Hamilton, forse, farà tirare un sospiro di sollievo a Vallteri Bottas. Il finlandese, infatti, che perde regolarmente il confronto con Hamilton, nell'ultima gara a Sakhir era stato 'sverniciato' anche dal giovane Russell, all'esordio con la Mercedes.

Sembra che il giovane britannico sarà costretto ad attendere un po' di tempo prima di avere un'altra occasione con la Mercedes. Il futuro con la Casa di Stoccarda sicuramente è suo e in tantissimi sognano un duello con Hamilton. La sfida tra i due connazionali aggiungerebbe spettacolo ai prossimi campionati del mondo. Anche nel paddock non si sono mai spente le voci di un clamoroso appiedamento di Bottas. Il finnico, però, sembra avere un contratto blindato.