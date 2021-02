Ufficiale - Hamilton-Mercedes, finalmente c'è la firma: il campione del mondo insegue l’ottava meraviglia

Oggi è arrivata la firma tanto attesa. Il pilota di Stevenage correrà la nona stagione con il team di Toto Wolff. Il suo obiettivo è quello di vincere il Mondiale per diventare il pilota che ha vinto più titoli nella storia della F1

L’8 febbraio. La firma tanto attesa, quella con cui Lewis Hamilton si lega alla Mercedes per un’altra stagione, è arrivata a sorpresa proprio questa mattina. Il pilota di Stevenage, 7 volte campione del mondo di F1, a pari merito con Michael Schumacher, nella prossima annata, la nona con il team tedesco, continuerà a lottare nei circuiti di tutto il mondo, al volante della monoposto del team di Stoccarda. Il suo obiettivo è uno solo: vincere l’ottavo campionato del mondo e diventare il pilota con più titoli iridati nella storia della F1.

La trattativa con la Mercedes per il rinnovo è stata particolarmente lunga. Il pilota britannico, oltre all’ingaggio, ha voluto che il team di Toto Wolff continuasse a appoggiarlo nella sua battaglia per i diritti civili.

Proprio per questo nascerà una fondazione di beneficenza conginuta per sostenere una maggiore diversità e inclusione in tutte le sue forme nel motorsport.

Le parti alla fine hanno trovato l'accordo con reciproca soddisfazione. Hamilton, insieme al compagno Vallteri Bottas, lotterà anche per vincere l'ottavo titolo costruttori consecutivo.

Il campione del mondo non poteva proprio mancare nella già attesissima stagione che inizierà il prossimo 28 marzo in Bahrain.