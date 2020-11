Formula 1: la vecchia volpe del Circus svela in cosa si somigliano Hamilton e Schumi

Norbert Haug. Ai veri appassionati basta pronunciare il suo nome per rivedere un pezzo di storia della Formula 1. L'ex boss della Mercedes ha lavorato con i due piloti più forti della storia: Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

L'attuale vicepresidente della Mercedes-Benz Motorsport ha vissuto la seconda parte della carriera di Schumacher, mentre è stato vicino a Lewis Hamilton da sempre, da quando giovanissimo si cimentava al volante dei go-kart fino alla sua prima vittoria con la scuderia tedesca.

Per questo è una delle poche persone al mondo che può fare un paragone tra questi due grandi piloti, potendo dire di conoscerli davvero.

Il paragone con l’alpinista

Nelle dichiarazioni rilasciate al canale televisivo tedesco Sport 1, Haug ha dichiarato: "Entrambi amano quello che fanno e entrambi spingono se stessi più di chiunque altro. Fanno sempre uno sforzo in più, non si arrendono mai e sono insoddisfatti. Quella che suona come una contraddizione è l'elisir del super campione. Senza questo, puoi essere un vincitore, ma non un vincitore permanente".

Haug ha continuato il suo ragionamento facendo un suggestivo paragone con un alpinista:

"Si può scalare la cima di una montagna da più lati, ma le abilità dell’alpinista devono essere molto simili o almeno decisamente comparabili”.

L'ex boss della Mercedes, ha concluso così: "Michael e Lewis chiedono di più, fanno di più e creano di più. Sono entrambi molto speciali tra gli speciali. Era chiaro che Lewis a un certo punto sarebbe arrivato al numero sette (di titoli mondiali, ndr) da quando ha iniziato ad accumulare titoli ogni anno con la Mercedes. Potranno diventare anche dieci e saranno tanto meritati quanto quelli precedenti".