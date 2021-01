Formula 1, Helmut Marko: “La Ferrari lotterà per il terzo posto nel Mondiale”

La Ferrari nel 2021 non sarà la stessa della scorsa stagione e i miglioramenti introdotti a livello di motore le faranno fare un salto di qualità: la Rossa lotterà per il terzo posto nel Mondiale Costruttori. Questo è quanto ha dichiarato Helmut Marko in un’intervista tedesca concessa all’emittente televisiva tedesca RLT.

"Credo che abbiano fatto un passo in avanti dal punto di vista del motore. Penso che abbiano superato i limiti che avevano nella passata stagione, quando aveva 50 cavalli di svantaggio", ha dichiarato lo storico consigliere e scopritore di talenti della Red Bull.

"Adesso sono di nuovo motivati. Le possibilità che raggiungano il terzo posto nel campionato costruttori ci sono sicuramente", ha detto Marko a RTL commentando le possibilità della Rossa nella prossima stagione.

Vettel alla Aston Martin

L’ex pilota austriaco ha poi parlato delle possibilità che avrà il prossimo anno uno dei suoi pupilli, il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, che punta a rilanciarsi al volante della Aston Martin. "Per Vettel sarà un anno molto importante. I suoi ultimi due anni con la Ferrari non sono stati all'altezza di quanto ci si aspetterebbe da lui. Ora dovrà dimostrarsi all’altezza. Probabilmente lotterà per il terzo posto nel campionato Costruttori. Forse potrà lottare ancora per la vittoria, se ci saranno problemi nelle squadre davanti".

