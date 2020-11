Formula 1 - Gp Bahrain: Bruttissimo incidente per Grosjean, il francese è miracolosamente illeso

Inizio drammatico per il Gran Premio del Bahrain. Il pilota della Haas, Romain Grosjean, è rimasto vittima di un pauroso incidente.

Il francese ha urtato la monoposto del russo Kvyat, ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro le barriere. La vettura si è spezzata in due e ha preso fuoco.

Fortunatamente non ha perso conoscenza ed è riuscito, miracolosamente, ad allontanarsi dalla macchina. E' stato aiutato dai soccorritori a salire in ambulanza. In ospedale verranno controllate in particolare le gambe e anche gli organi interni.

Vista la terribile dinamica si può tirare un fortissimo sospiro di sollievo.

La gara al momento è sospesa.

servizio in aggiornamento